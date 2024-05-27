Появились фото захваченной в Волчанске «машины апокалипсиса» ВСУ

Фото: iStock/Michele Ursi
Военные ВС РФ захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан украинской армии, в Волчанске. Снимки трофея публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».
На кадрах российские солдаты позируют на фоне бронеавтомобиля. Отмечается, что захваченная боевая машина оказалась без повреждений.
Бронеавтомобиль Roshel Senator, который был создан в 2018 году, в средствах массовой информации прозвали «машиной для апокалипсиса». Уточняется, что он обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, а также может нести пулеметы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Бронеавтомобиль Roshel Senator, который был создан в 2018 году, в средствах массовой информации прозвали «машиной для апокалипсиса». Уточняется, что он обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, а также может нести пулеметы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова