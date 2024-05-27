«Громозека против гомосеков»: Рогов высмеял западных журналистов за статью о танке ВС РФ

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Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высмеял журналистов Forbes за перевод надписи «Громозека» как «Гомосексуалист» на танке ВС РФ. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.
Западное издание допустило ошибку в переводе при работе над материалом, который посвящен боевым действиям в зоне спецоперации. Журналисты рассказывали читателям о российской военной технике, которую в последнее время начали обшивать дополнительной защитой от дронов, и в качестве примера привели боевую машину «Громозека».
Отметим, что такое название носил персонаж из советского мультфильма «Тайна третьей планеты». По мнению Рогова, журналисты Forbes не смотрели данный мультик, по этой причине перевели название танка как «Гомосека» — Homosexual.
Рогов заключил, что для успокоения от оплошности пропагандистов Запада «Громозеке не помогут и 402 капли валерианки».
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Отметим, что такое название носил персонаж из советского мультфильма «Тайна третьей планеты». По мнению Рогова, журналисты Forbes не смотрели данный мультик, по этой причине перевели название танка как «Гомосека» — Homosexual.
Рогов заключил, что для успокоения от оплошности пропагандистов Запада «Громозеке не помогут и 402 капли валерианки».
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Екатерина Коршунова