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В Часовом Яре находятся самые мотивированные подразделения Вооруженных сил Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Подразделения, которые там находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться», — отметил он.
Ранее сообщалось, что армия России взяла в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра. Военные ВСУ перебросили личный состав трёх бригад из Часов Яра под Харьков. Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что подобные действия ВСУ не принесут им желаемого результата, отметив, что личный состав переброшенных украинских бригад «найдёт свой конец не в Часов Яре, а в Харькове».
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