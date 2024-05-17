«Ситуация невероятно отчаянная»: В США признали положение ВСУ

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США считают положение украинских войск невероятно отчаянным. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова