Депутат Водолацкий заявил о деморализации ВСУ на Харьковском направлении

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX
Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что на Харьковском направлении наблюдается деморализация украинских войск, которые уже не надеются остановить российскую армию.
«Зеленский признаёт, что на Харьковском направлении у российских вооружённых сил огромный успех, мы каждый день освобождаем не только укрепрайоны, но и населённые пункты. <…> Всё их руководство бригад оперативной группировки покинуло Купянск и выдвинулось за Харьков. Они не надеются на то, что им удастся остановить продвижение нашей группировки «Запад», — пояснил в беседе с RT Водолацкий.
Военный обозреватель Влад Шлепченко также высказал мнение о том, что украинские войска будут отступать на Харьковском направлении всё дальше и дальше.
«Оставшись без стратегических резервов, они будут вынуждены снова и снова сокращать линию фронта и отступать на более выгодные позиции, как им кажется. Плюс, есть слухи о том, что Зеленский потребовал создать группировку из десяти бригад, которая будет заниматься обороной Киева», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.
Ранее стало известно о том, что бойцы группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, что не позволяет ВСУ подвозить резервы.
Читайте также:
Российские бойцы взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
ВС РФ разгромили цех по производству дронов для украинских боевиков
ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
Мелисса Тимофеева