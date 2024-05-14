Российские бойцы взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы

Фото: iStock/Anna_Anikina
Бойцы группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, что не позволяет ВСУ подвозить резервы. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным «Руда».
«Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение — ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем», — рассказал «Руда» в интервью РИА Новости.
По его словам, российские силы контролируют передвижение колонн ВСУ, которые уже не смогут «безнаказанно просто так ездить». Штурмовик пояснил, что из-за установления контроля ВС РФ над частью трассы Харьков — Липцы у ВСУ появились проблемы с подтягиванием личного состава и доставкой вооружения. Все подвозы уничтожаются на подъезде к Липцам.
Таким образом, подразделения российской армии Российские подразделения уже находятся под Липцами, откуда отрывается прямой путь на Харьков.
Читайте также:
Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО
ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
В Волчанске Харьковской области ВС РФ занимают удобные позиции
Элина Позднякова