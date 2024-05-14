ВС РФ разгромили цех по производству дронов для украинских боевиков

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Российская армия уничтожила цех по выпуску беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным оборонного ведомства, для удара по цеху Вооруженные силы РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ракеты, дроны, а также артиллерию.
Помимо этого, российские войска поразили несколько складов боеприпасов и горючего украинских боевиков, а силы противовоздушной обороны ликвидировали девять французских бомб Hammer, а также 49 снарядов Vampire и «Ольха».
Как следует из данных Минобороны РФ, несколько пораженных складов находились в зоне действия группировки «Юг».
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Помимо этого, российские войска поразили несколько складов боеприпасов и горючего украинских боевиков, а силы противовоздушной обороны ликвидировали девять французских бомб Hammer, а также 49 снарядов Vampire и «Ольха».
Как следует из данных Минобороны РФ, несколько пораженных складов находились в зоне действия группировки «Юг».
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Алёна Самарева