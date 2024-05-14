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ВС РФ разгромили цех по производству дронов для украинских боевиков

Минобороны: ВС РФ ликвидировали цех по производству дронов для ВСУ
14 мая 2024, 14:10
Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Российская армия уничтожила цех по выпуску беспилотников для ВСУ.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным оборонного ведомства, для удара по цеху Вооруженные силы РФ использовали оперативно-тактическую авиацию, ракеты, дроны, а также артиллерию.

Помимо этого, российские войска поразили несколько складов боеприпасов и горючего украинских боевиков, а силы противовоздушной обороны ликвидировали девять французских бомб Hammer, а также 49 снарядов Vampire и «Ольха».



Как следует из данных Минобороны РФ, несколько пораженных складов находились в зоне действия группировки «Юг».

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#всу
#вс рф
Российские бойцы взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы
Штурмовик «Руда»: ВС РФ контролируют часть трассы Харьков — Липцы
14 мая 2024, 14:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы группировки войск «Север» взяли под огневой контроль часть трассы Харьков — Липцы, что не позволяет ВСУ подвозить резервы. Об этом рассказал российский штурмовик с позывным «Руда».
«Это трасса, которая ведет на Липцы, ну и на сам Харьков. Уже наши подразделения под Липцами (постоянно улучшают тактическое положение — ред.), и трасса, которая ведет на Липцы, Харьков, уже находится под нашим огневым контролем», — рассказал «Руда» в интервью РИА Новости.

По его словам, российские силы контролируют передвижение колонн ВСУ, которые уже не смогут «безнаказанно просто так ездить». Штурмовик пояснил, что из-за установления контроля ВС РФ над частью трассы Харьков — Липцы у ВСУ появились проблемы с подтягиванием личного состава и доставкой вооружения. Все подвозы уничтожаются на подъезде к Липцам.

Таким образом, подразделения российской армии Российские подразделения уже находятся под Липцами, откуда отрывается прямой путь на Харьков.

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#вс рф
#вооружения
#Харьков
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«Товарищ подорвал себя гранатой»: Боец ВСУ объяснил свое решение сдаться в российский плен
МО РФ: бойцы ВСУ сдались в плен после того, как один из них подорвал себя
14 мая 2024, 14:10

Фото: Istock/JOHNGOMEZPIX

Бойцы ВСУ рассказали о своем решении сдаться в российский плен. Видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
«10 мая мы вели бой с русским отрядом. Они закидали нас гранатами. Мы укрывались в блиндаже. Один из наших товарищей подорвал себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен. После этого мы сложили оружие, подняли руки вверх, просили нас не убивать и вышли на поверхность», — рассказал пленный.

По его словам, российские военные приняли его и сослуживцев хорошо. Они перевязали всех раненых. Он добавил, что не хочет больше воевать. Это тяжело психологически, сказал военный.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ ликвидировали в зоне СВО сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»*
Военкор Татаринов: ВС РФ ликвидировали командира «Азова»* Плитуса в ДНР
14 мая 2024, 13:33

Фото: iStock/razihusin

Российские бойцы ликвидировали командира минометной батареи батальона «Азов»* Андрея Плитуса в ДНР. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов.
«Ликвидирован командир минометной батареи полка "Азов"* Андрей Плитус. Этот персонаж был обменен 06.05.2023 года на бойцов Армии РФ. В марте 2022 года сдался на заводе "Азовсталь" в Мариуполе», — написал Татаринов в своём Telegram-канале.

По словам военкора, Плитус тогда подписал документы о том, что больше не будет принимать участие в боевых действиях против ВС РФ. Однако вернулся в зону проведения российской спецоперации и 6 мая 2024 года был ликвидирован в Серебрянском лесу у села Диброва в Краматорском районе Донецкой области.

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* внесен в список террористических организаций и запрещен в России
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ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области
МО РФ: группировка «Север» освободила Бугроватку в Харьковской области
14 мая 2024, 13:29

Фото: iStock/macky_ch

Группировка российских войск «Север» освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате активных боевых действий на данном участке фронта российским войскам удалось продвинуться вглубь обороны украинской армии.

В зоне контроля северной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли до 135 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, целью наступления ВС РФ на Харьковском направлении стало истощение и без того слабых резервов украинских войск.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#харьковская область
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В Волчанске Харьковской области ВС РФ занимают удобные позиции
Ганчев: работы в Волчанске для ВС РФ ещё много, но паника в рядах ВСУ уже налицо
14 мая 2024, 13:12

Фото: iStock/Longfin Media

ВСУ пытаются оказывать сопротивление российским войскам в Волчанске Харьковской области, при этом бойцы ВС РФ занимают в городе удобные позиции, а украинские боевики начинают паниковать. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо», — цитирует РИА Новости Ганчева.

Во вторник, 14 мая, Ганчев заявил, что западная и северная части Волчанска уже контролируются российскими войсками. По его словам, в настоящий момент в городе идут уличные бои. Однако украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.

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#город
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#новости
#вс рф
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РФ поразила секретный склад боеприпасов ВСУ по наводке украинского беженца в Польше
WSJ: РФ поразила секретный склад ВСУ с помощью бежавшего украинца
14 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

Россия смогла поразить секретный склад боеприпасов на Украине с помощью украинского беженца в Польше. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание называет имя украинского беженца, который помог армии России нанести удар по секретному складу ВСУ на Украине. Им стал 22-летний украинец, который уехал в Польшу, Максим Лега. У него не было средств к существованию, и тогда он начал выполнять задания российских спецслужб.

Он рисовал граффити на отдаленных заборах и подземных переходах, устанавливал камеры вдоль железнодорожных путей, по которым шли вагоны с западным вооружением на Украину.

«Россия соединила записи с этих камер со спутниковым наблюдением и смогла отслеживать отправку боеприпасов из Польши на секретные склады на Украине, которые в итоге были поражены беспилотниками и ракетами», — говорится в статье.

Издание также приводит слова высокопоставленного чиновника западной военной разведки, который заявил, что именно таким образом Россия «смогла уничтожить ключевую технику с минимальными инвестициями».

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#россия
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#всу
#вс рф
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#удар
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Экс-депутат Рады рассказал о работе над созданием «грязной бомбы» на Украине
Экс-депутат Рады Деркач: информацию о создании на Украине грязной бомбы проверят
14 мая 2024, 12:40

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Экс-депутат парламента Украины Андрей Деркач заявил, что в настоящее время проверяются данные о работе украинских спецслужб над созданием грязной бомбы. Его слова передаёт белорусское агентство Белта.
«У нас на сегодняшний день в проверке находится информация о работе спецслужб Украины по созданию грязной бомбы. То есть ядерный шантаж для руководителей Украины – это норма, они это делали и перед началом СВО и в период СВО», — заявил Деркач.

По его словам, в настоящее время данная информация проверяется. Однако Деркач задался вопросом, известно ли о таких действиях Киева его западным партнёрам и не принимают ли они в этом участие.

Ещё летом 2023 года глава СВР Нарышкин сообщил, что на Украине продолжают разрабатывать «грязную ядерную бомбу» для применения в зоне ​российской СВО. После взрыва такого механизма радиационное загрязнение распространится на обширную территорию.

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#украина
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#информация
#нато
#сво
#путин
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Стало известно о самом дефицитном оружии у ВСУ
Военный эксперт Дандыкин: ВСУ испытывают дефицит в системах ПВО
14 мая 2024, 12:24

Фото: iStock/Zeferli

Украинская армия испытывает острый дефицит в системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что с учётом интенсивности обстрелов ВСУ, им хватает оружия, а именно, реактивных снарядов, управляемых бомб и ракет. Также остались запасы советских комплексов.

При этом российские войска продолжают активно уничтожать украинские системы ПВО. В связи с этим, эффективность ударов ВС РФ значительно возросла, а вот ВСУ теперь серьёзно нуждаются в системах ПВО.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте в Харьковской области приближается к критической. По его словам, цель наступления ВС РФ заключается в истощении и без того слабых резервов украинской армии.

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Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США

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Окружение Волчанска, продвижение ВС РФ в Харьковской области: последние новости СВО
#украина
#всу
#пво
#дефицит
#вс рф
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Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США
14 мая 2024, 12:15

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что вооружение из нового пакета помощи США уже поступает на Украину. Его слова приводит агентство Reuters.
Он подчеркнул, что поставки оружия якобы могут изменить ситуацию на фронте.

США, по словам Блинкена, привержены тому, чтобы Украина в будущем смогла встать на ноги в экономическом, военно-политическом и демократическом плане. Если стране удастся стать сильной, успешной, процветающей и свободной, то это станет сильным упрёком для России.

Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. В ходе визита он вместе с киевскими властями обсудит помощь Украине от Вашингтона.

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#украина
#поставки
#вооружение
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