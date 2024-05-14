ВС РФ освободили ещё один населённый пункт в Харьковской области

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Группировка российских войск «Север» освободила населённый пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате активных боевых действий на данном участке фронта российским войскам удалось продвинуться вглубь обороны украинской армии.
В зоне контроля северной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли до 135 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, целью наступления ВС РФ на Харьковском направлении стало истощение и без того слабых резервов украинских войск.
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В зоне контроля северной группировки войск ВСУ за минувшие сутки потеряли до 135 военных, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте приближается к критической. По его словам, целью наступления ВС РФ на Харьковском направлении стало истощение и без того слабых резервов украинских войск.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова