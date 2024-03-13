Депутат Затулин: Атаки ВСУ по территории РФ связаны с провалами Киева в бою

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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил участившиеся случаи атак ВСУ по территории РФ с проигрышем России на поле боя.
Также украинская сторона таким образом пытается дестабилизировать обстановку внутри России.
Такими действиями, по мнению депутата, Украина пытается компенсировать своё проигрывание в информационном пространстве.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.
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«Для того, чтобы поддержать дух борьбы, для того чтобы, доказать западным благодетелям, что Киев в состоянии продолжать боевые действия, устраиваются эти атаки, чтобы заполнять информационное пространство. Они пытаются взвинтить ожесточенность боевых действий, проигрывая на поле боя», — добавил в беседе с «Известиями» Затулин.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать, что обстановка на восточном фронте остается тяжелой из-за наступления армии России.
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Мелисса Тимофеева