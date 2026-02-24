24 февраля 2026, 21:24

Фото: iStock/Gerasimov174

Передача Киеву ядерного оружия может обернуться катастрофой. Такое заявление сделал французский политконсультант Арно Девеле.





Напомним, пресс-служба СВР заявила, что Великобритания и Франция рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии СВР, наличие у Украины атомной или «грязной» бомбы могло бы, по их оценке, усилить ее позиции на переговорах.





«Если какое-либо стратегическое оружие массового поражения или аналогичное, скажем, «грязная бомба», будет предоставлено режиму, подобному режиму Зеленского, это, несомненно, чревато катастрофой», — приводит RT слова Девеле.

«В этой ситуации Россия оставляет за собой право применения своего тактического ядерного оружия по тем объектам, которые представляют опасность. По объектам, на которых будет обнаружено ядерное оружие. Либо по тем странам, которые передали или способствовали созданию ядерного вооружения на территории, контролируемой сегодня террористическим режимом», — считает Липовой.