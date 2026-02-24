Путин: Противники РФ понимают, чем может обернуться применение ЯО

Достижения.рф

24 февраля президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ РФ, заявил, что противники России осознают возможные последствия попыток применить ядерное оружие.



По словам Путина, оппоненты РФ в противостоянии «не брезгуют никакими средствами», включая сценарии, связанные с потенциальной передачей ядерных средств. Он также отметил, что западные страны, как он считает, предпринимают шаги, направленные на срыв мирных переговоров по Украине.

«Вот уже в СМИ пошло: <...> их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — добавил глава государства.

В тот же день пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция рассматривают варианты вооружения Украины ядерным оружием. Речь, по утверждению СВР, идет о скрытой передаче украинской стороне европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. В качестве возможного элемента поставок, как заявляется, рассматривается малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1 французского производства.
