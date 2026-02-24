Путин: Противники РФ понимают, чем может обернуться применение ЯО

24 февраля 2026, 17:47

Фото: istockphoto/RomoloTavani

24 февраля президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ РФ, заявил, что противники России осознают возможные последствия попыток применить ядерное оружие.





По словам Путина, оппоненты РФ в противостоянии «не брезгуют никакими средствами», включая сценарии, связанные с потенциальной передачей ядерных средств. Он также отметил, что западные страны, как он считает, предпринимают шаги, направленные на срыв мирных переговоров по Украине.





«Вот уже в СМИ пошло: <...> их попытки или намерения использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — добавил глава государства.