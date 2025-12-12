12 декабря 2025, 12:16

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможном проведении референдума. По его словам, глава киевского режима не собирается проводить голосование, а лишь пытается создать видимость диалога и обмануть международное сообщество.





Депутат подчеркнул, что Киев демонстрирует готовность обсуждать мирное соглашение, но выдвигает невыполнимые условия. По его словам, население ЛНР и ДНР уже выразило свою позицию.





«Любому, думаю, понятно, что никакого референдума Зеленский проводить и не собирается. Это не более чем очередная манипуляция, которой он намеревается обмануть международное сообщество, чтобы не принимать мирного плана, предложенного США», — отметил Журавлев в беседе с NEWS.ru.