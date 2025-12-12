Жительницу Мелитополя приговорили к 12,5 годам за переводы денег в поддержку ВСУ
Запорожский областной суд назначил 12 лет 6 месяцев лишения свободы жительнице Мелитополя Ирине Суховей, признав её виновной в государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.
По версии следствия, Суховей в 2023–2024 годах неоднократно переводила деньги на счета, которые, как установили правоохранители, использовались украинскими спецслужбами и Вооружёнными силами Украины. Дело было возбуждено по статье 275 УК РФ.
В ведомстве отметили, что в суде женщина признала вину и раскаялась.Приговор пока не вступил в законную силу.
