В Херсонской области четыре округа остались без света из-за удара по подстанции

05 июня 2025, 07:15

Фото: iStock/Daria Kulkova

Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без электроснабжения в результате удара по магистральной трансформаторной подстанции. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.





По его словам, без света остаются три муниципалитета: Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это затрагивает 97 населённых пунктов и около 67 980 человек, а также 29 социально значимых объектов, которые подключены к резервным источникам питания.



Сальдо отметил, что повреждение объекта является прямым следствием целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре. Энергетики уже приступили к восстановительным работам, однако ситуация осложняется ночными атаками беспилотников, что делает ремонт невозможным. Безопасность сотрудников остаётся приоритетом.





«Подача электричества будет восстановлена при первой возможности», — добавил губернатор.