ПВО России уничтожило 30 украинских беспилотников за ночь
В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом информирует МО РФ.
Согласно информации, 15 дронов были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Республикой Крым, 2 — над Белгородской областью. Также один беспилотник был уничтожен в Московском регионе и один — в Курской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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