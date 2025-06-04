В Госдуме указали на главный фактор защиты от терактов Украины
Депутат Журавлев: СВО — единственный способ защитить Россию от терактов
Победа в специальной военной операции (СВО) — единственный способ защитить Россию от терактов со стороны Украины.
Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Москва стремится обезопасить себя по аналогии с методами, которые использовали США после терактов 11 сентября.
«Продвигаясь на фронтах, мы с каждым днем приближаем нашу победу, а значит, и защищаем родину от террористических атак», — пояснил Журавлев.Он напомнил, что после терактов в США Россия предложила помощь, но сейчас Запад поддерживает террористические методы против РФ.
Политик также отметил, что российской армии приходится противостоять ВСУ, которые обучены и оснащены оружием НАТО. Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил России использовать израильский опыт в борьбе с терактами СБУ.