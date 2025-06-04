В Госдуме указали на главный фактор защиты от терактов Украины

04 июня 2025, 12:52

Депутат Журавлев: СВО — единственный способ защитить Россию от терактов

Фото: Istock/Gennadiy Kravchenko

Победа в специальной военной операции (СВО) — единственный способ защитить Россию от терактов со стороны Украины.





Об этом заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Москва стремится обезопасить себя по аналогии с методами, которые использовали США после терактов 11 сентября.





«Продвигаясь на фронтах, мы с каждым днем приближаем нашу победу, а значит, и защищаем родину от террористических атак», — пояснил Журавлев.

