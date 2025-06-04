В Одесской области нанесли удар по подразделению ВСУ и французских наемников
В ночь на 4 июня в Одесской области был зафиксирован удар по подразделению Вооружённых Сил Украины (ВСУ) и французских наёмников, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.
По информации Лебедева, в регион прибыли французские военные, которые временно размещались совместно с украинскими силами перед дальнейшим направлением в Полтавскую область. Там они должны были пройти боевое слаживание и получить необходимую технику для выполнения задач на линии боевого соприкосновения (ЛБС).
Лебедев отметил, что по одному из подразделений, насчитывающему до 50 человек, и был нанесён удар. Подробности инцидента и возможные последствия пока не раскрываются.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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