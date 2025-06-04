В Одесской области нанесли удар по подразделению ВСУ и французских наемников

04 июня 2025, 07:58

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В ночь на 4 июня в Одесской области был зафиксирован удар по подразделению Вооружённых Сил Украины (ВСУ) и французских наёмников, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.