Депутат Журавлев: Зеленский не согласится на личную встречу с Путиным
Владимир Зеленский не согласится на личную встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По словам парламентария, Зеленский заявляет, что территориальные вопросы может обсуждать только напрямую с Путиным. Однако, как утверждает Журавлев в беседе с NEWS.ru, когда украинской стороне предлагают провести встречу в Москве с гарантиями безопасности, она отказывается.
Депутат считает, что возможные переговоры на высшем уровне могут обернуться для Зеленского «дипломатическим провалом». По мнению Журавлева, глава киевского режима публично демонстрирует готовность к диалогу, но фактически не пойдет на такую встречу.
