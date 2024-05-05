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Неудивительно, что именно Зеленскому, которого давно подозревают в увлечениях различными порошками и веществами, мог привидеться образ Господа с военными шевронами. Это напоминает настоящую наркотическую галлюцинацию.
Таким образом в разговоре с RT депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал слова Зеленского о том, что Бог является союзником Украины и носит на плече шеврон с украинским флагом.
Парламентарий отметил, что именно в наркотическом дурмане легко перепутать белое и чёрное, Бога и дьявола, который, понятное дело, почёл бы за честь носить знаки различия ВСУ, которые убивают мирных жителей, стреляют по детским садам и церквям и служат Антихристу. Журавлёв также добавил, что Зеленский борется и с самой православной верой, запрещая УПЦ и штурмуя Киево-Печерскую лавру, а Русь Святая защищает её с оружием в руках. Мы — русские, с нами — Бог и мы победим, заключил депутат.
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Александр Бойцов