Депутат Журавлёв объяснил уверенность в достижении РФ всех целей СВО

Фото: iStock/macky_ch
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв заявил, что Россия обязательно достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации на Украине.
«Нет ни малейших сомнений, что спецоперация, которую мы ведём на Украине, вынужденная мера и Россия начала её, лишь оказавшись перед серьёзной внешней угрозой. Развитие событий показало, что коллективный Запад воюет с нами украинскими руками. Если бы не его военная, техническая, финансовая накачка, киевский режим давно бы потерпел поражение. А сейчас перед нами стоит глобальная задача переустройства мировой системы безопасности», — пояснил в беседе с RT Журавлёв.
Он отметил, что мировую систему безопасности необходимо сделать более справедливой.
До этого политик Олег Царёв комментировал массированный удар ВС РФ по целям в ходе спецоперации на Украине.
«Ночью армия России осуществила массовый налёт «Гераней» на Киевскую агломерацию. Взрывы гремели в Киеве, Белой Церкви, Броварах, Борисполе, Вышгороде. Несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Борисполь», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.
Ранее военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что успех наступления ВС РФ в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов ВСУ.
Читайте также:
Боец ВС РФ «Большой» спас сослуживцев от налета драна ВСУ «Баба Яга»
В Раде назвали условие для переговоров между Россией и Украиной
Военкор раскрыл секреты успеха ВС РФ в Донбассе
Мелисса Тимофеева