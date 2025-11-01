Депутат Журавлёв: ракеты Tomahawk не представляют угрозы для армии РФ

01 ноября 2025, 11:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Крылатые ракеты Tomahawk, которые США, по всей видимости, собираются передать Украине, не смогут повлиять на обстановку на фронте. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.





В беседе с NEWS.ru он отметил, что решение о поставках, вероятно, уже принято, однако сами ракеты — устаревшие образцы, находящиеся на вооружении с начала 1980-х годов.





«Что касается боевого потенциала, то Tomahawk — весьма старые ракеты, на вооружении с начала 1980-х и прекрасно изучены нашими специалистами по системам ПВО. Их сбивали и менее квалифицированные специалисты. Уверен, никакого серьезного влияния на обстановку на линии фронта они не окажут», — отметил депутат.