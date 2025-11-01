Переехавший в РФ и ушедший на СВО многодетный американец обратился к Путину
Многодетный американец Дерек Хаффман, который переехал в Россию и отправился на СВО, обратился со словами благодарности к президенту Владимиру Путину. Его слова приводит ТАСС.
Хаффман отметил, что страна приняла не только его самого, но и его семью. Американец подал заявление о принятии в гражданство перед отправкой в армию. Во время отпуска военный узнал, что он и его близкие официально стали гражданами России.
«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина», — сказал Хаффман.Американец переехал в Россию из США в 2025 году. Он заключил контракт с Минобороны РФ и продолжает выполнять задачи в зоне СВО. Вместе с женой воспитывает трех дочерей 10, 11 и 12 лет. В 2022 году семья решилась на переезд из Аризоны в Техас, так как их беспокоило влияние пропаганды ЛГБТ*, но позже это стало нормой для всех штатов. В связи с этим Хаффман с женой и детьми покинул страну.
