Переехавший в РФ и ушедший на СВО многодетный американец обратился к Путину

01 ноября 2025, 08:56

Ушедший на СВО многодетный американец Хаффман поблагодарил Путина за гражданство

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Многодетный американец Дерек Хаффман, который переехал в Россию и отправился на СВО, обратился со словами благодарности к президенту Владимиру Путину. Его слова приводит ТАСС.





Хаффман отметил, что страна приняла не только его самого, но и его семью. Американец подал заявление о принятии в гражданство перед отправкой в армию. Во время отпуска военный узнал, что он и его близкие официально стали гражданами России.

«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России. Хочу поблагодарить президента Путина», — сказал Хаффман.