Раскрыта причина, по которой Трамп не откажется от диалога по Украине
Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине стала провалом
Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по украинскому урегулированию завершилась провалом дипломатических усилий. Такое заявление сделал его экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн.
По его словам, которые приводит РИА Новости, американский лидер продолжит добиваться диалога по этому вопросу.
«Не думаю, что Трамп хочет видеть себя как президента, который потерпел неудачу в дипломатии или политике. Я не вижу этого», — сказал Флинн.Флинн сослался на позицию военного теоретика Карла фон Клаузевица, отметив, что «война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии».
Ранее сообщалось, что администрация США разработала проект новых санкций против экономики России. Ограничения собираются ввести в случае, если Москва не прекратит конфликт на Украине.