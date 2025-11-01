Раскрыта причина, по которой Трамп не откажется от диалога по Украине

01 ноября 2025, 09:14

Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине стала провалом

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по украинскому урегулированию завершилась провалом дипломатических усилий. Такое заявление сделал его экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн.





По его словам, которые приводит РИА Новости, американский лидер продолжит добиваться диалога по этому вопросу.

«Не думаю, что Трамп хочет видеть себя как президента, который потерпел неудачу в дипломатии или политике. Я не вижу этого», — сказал Флинн.