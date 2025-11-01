Силы ПВО ночью уничтожили 98 БПЛА ВСУ над десятью регионами
Ночью российские системы ПВО успешно перехватили 98 беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими военными. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.
Наибольшее число дронов зафиксировали над Белгородской областью — 45 аппаратов. В Самарской области уничтожили 12 БПЛА, а над Московским регионом сбили 11, среди которых шесть направлялись на столицу. Также по десять беспилотников перехватили над Воронежской и Ростовской областями. Тульская область приняла на себя четыре дрона, а Липецкая и Рязанская области — по два. По одному БПЛА ликвидировали — над территориями Курской и Калужской областей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
