Силы ПВО ночью уничтожили 98 БПЛА ВСУ над десятью регионами

01 ноября 2025, 07:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью российские системы ПВО успешно перехватили 98 беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими военными. Об этом проинформировало МО РФ в своем Telegram-канале.