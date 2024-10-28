Военэксперт Кошкин объяснил признание Армии России лучшей в мире

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Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.
«Анализ последнего времени свидетельствует о возрастающей военной мощи России. Речь идёт помимо прочих составляющих о ядерной триаде. Её состояние в значительной части в России превосходит качественное состояние ядерной триады в США. Это и определяет мощь армии — она в состоянии решать вопросы от стратегических до тактических масштабов», — добавил в беседе с RT Кошкин.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать составленный в США рейтинг армий мира.
«Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
Ранее стало известно о том, что российская армия была признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report.
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