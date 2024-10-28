В США армию России назвали сильнейшей в мире

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Российская армия была признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report. Об этом информирует РИА Новости.
По оценке журнала, в первую десятку списка сильнейших армий мира вошли Турция, Великобритания, Германия, Южная Корея, Иран и Китай. Второе место занимает американская армия, а третье — армия Израиля.
Отмечается, что ВСУ заняли восьмое место в списке. Авторы рейтинга отметили, что мощь армий разных стран была оценена на основе опроса, в котором принимали участие как представители элит и бизнес-сообщества, так и обычные граждане.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам главы российского государства, военнослужащие ВС РФ справляются с поставленными задачами.
До этого стало известно, что с начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ.
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Отмечается, что ВСУ заняли восьмое место в списке. Авторы рейтинга отметили, что мощь армий разных стран была оценена на основе опроса, в котором принимали участие как представители элит и бизнес-сообщества, так и обычные граждане.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По словам главы российского государства, военнослужащие ВС РФ справляются с поставленными задачами.
До этого стало известно, что с начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ.
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Дарья Осипова