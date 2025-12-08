Депутат Журавлёв связал Заявление Буданова* о прослушке Кремля с белой горячкой
Голоса, которые мерещатся главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову*, вероятно, совсем иного происхождения. Судя по медицинским источникам, с этого начинается белая горячка. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлёв.
Ранее Буданов* заявил, что украинская разведка обладает необходимыми техническими возможностями для прослушки чиновников в Кремле.
«Ему может казаться, будто прослушивает и Кремль, и Белый дом, и Тауэр, а на самом деле это лишь признаки тяжёлого абстинентного синдрома», — сказал Журавлёв в беседе с Life.ru.Он добавил, что в скором времени разочарование испытают украинцы, которые верят, что ВСУ героически продолжают держать оборону Купянска и Краматорска.
По словам Журавлёва, Владимир Зеленский и его окружение создали «целый фейковый мир», в который верит население страны. В действительности киевские власти способны лишь с важным видом рассказывать о несуществующих победах, заключил депутат.