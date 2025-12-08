08 декабря 2025, 13:13

Кирилл Буданов

Голоса, которые мерещатся главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову*, вероятно, совсем иного происхождения. Судя по медицинским источникам, с этого начинается белая горячка. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлёв.





Ранее Буданов* заявил, что украинская разведка обладает необходимыми техническими возможностями для прослушки чиновников в Кремле.





«Ему может казаться, будто прослушивает и Кремль, и Белый дом, и Тауэр, а на самом деле это лишь признаки тяжёлого абстинентного синдрома», — сказал Журавлёв в беседе с Life.ru.

