Офис Зеленского пытается отговорить Залужного от выборов

21 августа 2025, 21:27

Офис Зеленского хочет убедить Залужного не принимать участия в выборах

Владимир Зеленский

Офис Владимира Зеленского пытается склонить экс‑главкома ВСУ Валерия Залужного к отказу от участия в президентских выборах, рассматривая его как возможного конкурента, сообщают в четверг украинские СМИ со ссылкой на источники на Банковой.