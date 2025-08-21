Офис Зеленского пытается отговорить Залужного от выборов
Офис Владимира Зеленского пытается склонить экс‑главкома ВСУ Валерия Залужного к отказу от участия в президентских выборах, рассматривая его как возможного конкурента, сообщают в четверг украинские СМИ со ссылкой на источники на Банковой.
Ранее фриланс‑журналистка из США Кэти Ливингстон утверждала, что Залужный тайно готовится к выдвижению в президенты и у его предвыборной команды уже есть штаб‑квартира в Лондоне. По информации источников в офисе президента, там ведутся масштабные переговоры, чтобы убедить Залужного либо не баллотироваться, либо идти в списке партии, близкой к Зеленскому. При этом, как утверждают собеседники украинских СМИ, ответ от экс‑главкома пока не получен, что вынуждает Банковую рассматривать его как реальную угрозу.
Собеседник издания также заявил, что именно команда Зеленского начала усиливать присутствие в медиапространстве основателя запрещённого в РФ «Азова»* Андрея Билецкого*, рассчитывая, что тот отберёт часть голосов у Залужного и тем самым поможет Зеленскому сохранить позиции. Кроме того, среди политиков циркулируют слухи о возможном участии в выборах главы ГУР Кирилла Буданова* — он может пойти во власть со своей политсилой, конкурирующей с Зеленским; эти сообщения пока не подтверждены.
Ранее, в конце июля, Служба внешней разведки России сообщала о прошедшей в Альпах тайной встрече при участии главы ОП Андрея Ермака, Буданова* и Залужного, которую, по версии СВР, организовали США и Великобритания для обсуждения смены Зеленского и выдвижения Залужного в президенты.
Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине 2024 года отменили в связи с введённым военным положением и всеобщей мобилизацией; сам Зеленский заявлял, что сейчас проведение выборов «несвоевременно». Президент США Дональд Трамп ранее назвал Зеленского «диктатором без выборов» и утверждал, что его рейтинг упал до 4%.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
*Запрещенная в России террористическая организация
Читайте также: