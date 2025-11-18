Депутат Журова: Зеленский может принять требования РФ на встрече с Уиткоффом

18 ноября 2025, 13:42

Фото: iStock/3dmitry

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на требования России во время встречи со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. По ее мнению, такое развитие событий становится вероятным на фоне успехов ВС РФ на фронте.





Депутат отметила, что аналогичная ситуация возникала после встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Тогда достигнутые договоренности устраивали американскую сторону, однако последующий диалог с украинским лидером изменил позицию Вашингтона.





«Честно говоря, прочитав в СМИ про поездку Зеленского в Турцию, я подумала: „Что же случилось?“ Это звучит так, будто завтра мы подпишем мирное соглашение. Я думаю, что на это повлияют определенные процессы на Украине, наше наступление и успехи ВС РФ», — заявила Журова в интервью NEWS.ru.