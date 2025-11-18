Депутат Чепа: Франция, Германия и Италия первыми пойдут на примирение с Россией
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Франция, Германия и Италия могут стать первыми европейскими государствами, которые восстановят контакты с Россией.
По его мнению, текущая русофобская риторика и противостояние с Москвой не соответствуют реальным интересам. Чепа в беседе с NEWS.ru отметил, что экономические связи между Европой и Россией требуют диалога. Он считает, что жесткая позиция руководителей западных стран может привести к серьезным последствиям в будущем.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
