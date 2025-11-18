Российский депутат призвал перерезать все каналы поставок вооружения для Киева

18 ноября 2025, 12:54

Журавлев: ликвидация путей доставки вооружения облегчит задачи российских войск

Фото: Istock/Yurii Klymko

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал повреждение железнодорожной линии в Польше, которая ведёт на Украину.





В беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв заявил, что такие инциденты сокращают объём поставок западного оружия для ВСУ и, таким образом, играют на руку России.

«Нужно уничтожать инфраструктуру доставки на Украину западного оружия. Желательно, чтобы такие акции проводились регулярно, чтобы не успевали чинить — чем меньше у ВСУ военной техники и боеприпасов, тем проще нашим защитникам на линии фронта», — пояснил депутат.

