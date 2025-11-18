Российский депутат призвал перерезать все каналы поставок вооружения для Киева
Журавлев: ликвидация путей доставки вооружения облегчит задачи российских войск
Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал повреждение железнодорожной линии в Польше, которая ведёт на Украину.
В беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв заявил, что такие инциденты сокращают объём поставок западного оружия для ВСУ и, таким образом, играют на руку России.
«Нужно уничтожать инфраструктуру доставки на Украину западного оружия. Желательно, чтобы такие акции проводились регулярно, чтобы не успевали чинить — чем меньше у ВСУ военной техники и боеприпасов, тем проще нашим защитникам на линии фронта», — пояснил депутат.По его словам, ВСУ нуждаются в постоянной поддержке с Запада, так как собственное производство Украины российские войска быстро вычисляют и ликвидируют.
Разрыв путей на линии Демблин — Варшава обнаружил машинист утром 16 ноября. Никто из находившихся в поезде не пострадал.