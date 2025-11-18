Российские военные освободили населенные пункты Цегельное и Нечаевка
ВС РФ освободили населенный пункт Цегельное в Харьковской области и населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В районе населенного пункта Цегельное российские войска нанесли значительный урон ВСУ, уничтожив до 115 бойцов, одну боевую бронированную машину, 12 транспортных средств, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов с материальными средствами.
По информации ведомства, в боях за Нечаевку противник потерял свыше 350 военнослужащих, а также одну боевую бронированную машину и семь автомобилей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
