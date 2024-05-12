Депутаты бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине

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Несколько депутатов немецкого парламента поддержали идею применять западные комплексы противовоздушной обороны против российских ракет. В соответствие с планом, сбивать ракеты будут с территории стран НАТО.
Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Первым Североатлантическому альянсу эту идею предложил ведущий научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. По его задумке, комплексы ПВО, размещённые в Польше и Румынии, следует использовать для того, чтобы сбивать российские ракеты в небе над Украиной.
Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер одобрил идею такой «трансграничной» противовоздушной обороны для помощи Киеву. По его словам, это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит защитить фронт. В качестве примера парламентарий привёл действия американских и британских военных, действовавших при отражении иранской атаки на Израиль. Его поддержали также некоторые депутаты из правящей коалиции.
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Александр Бойцов