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Депутаты бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине

12 мая 2024, 07:03
Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Несколько депутатов немецкого парламента поддержали идею применять западные комплексы противовоздушной обороны против российских ракет. В соответствие с планом, сбивать ракеты будут с территории стран НАТО.


Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Первым Североатлантическому альянсу эту идею предложил ведущий научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге. По его задумке, комплексы ПВО, размещённые в Польше и Румынии, следует использовать для того, чтобы сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

Депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер одобрил идею такой «трансграничной» противовоздушной обороны для помощи Киеву. По его словам, это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит защитить фронт. В качестве примера парламентарий привёл действия американских и британских военных, действовавших при отражении иранской атаки на Израиль. Его поддержали также некоторые депутаты из правящей коалиции.

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#украина
В ДНР рассказали о будущем Часова Яра
Глава ДНР Пушилин: после освобождения Часов Яру назначат регион-шеф
12 мая 2024, 06:42

Фото: сайт Кремля

После освобождения Часова Яра от Вооруженных сил Украины (ВСУ) для восстановления города будет назначен регион-шеф, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью информационному агентству ТАСС.
По его словам, до начала восстановления необходимо не только освободить город, но и создать комфортные условия для деятельности профильных учреждений. Только после этого можно будет заниматься будущим Часов Яра, подчеркнул глава региона.

«Ну а перед этим провести разминирование, разбор завалов. Это уже откатанная процедура для каждого освобождаемого населенного пункта», – раскрыл Пушилин будущее населенного пункта.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что если Россия займет город Часов Яр и другие районы Донбасса, то Москва войдет «в самое сердце» Украины.

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#денис пушилин
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#сво
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Российская артиллерия сорвала переброску ВСУ возле Белгородской области
12 мая 2024, 06:10

Фото: iStock/Anna_Anikina

Артиллерийские подразделения группировки «Север» помешали ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью, передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
По данным ведомства, ротацию удалось прервать в результате обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Информация о дислокации сил противника была получена от спецслужб.

Также артиллеристы группировки войск «Днепр» нанесли огневой удар позициям ВСУ на правобережье Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапа.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
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#вс рф
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Российские бойцы ликвидировали опорные пункты и пехоту ВСУ
МО РФ: артиллеристы ликвидировали опорные пункты и пехоту ВСУ в дельте Днепра
12 мая 2024, 06:00

Фото: iStock/Evgeny555

Артиллерийские подразделения российских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что артиллерийские подразделения нанесли удары по опорным пунктам и пехоте ВСУ на правом берегу Херсонской области и на островах в дельте Днепра. Отмечается, что российские войска уничтожили более 10 украинских военных пикапов.

Российские войска работали в тесном взаимодействии с войсками, оснащенными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), и осуществляли координацию огня в режиме реального времени. Расчеты «Градов» выходили из укрытий, выезжали на огневые позиции и производили расчет установки цели. Затем производилось огневое поражение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*

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#всу
#вс рф
#бпла
#град
#херсонская область
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В Харьковской области взяли в плен бойца подразделения «Кракен»*
12 мая 2024, 05:06

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе наступления в Харьковской области российские войска взяли в плен бойца «Кракена»* Илью Гуда (позывной Комар), сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в марте 2024 года он в составе «Русского добровольческого корпуса»** участвовал в нападении нп Белгородскую область. На допросе он рассказал о деятельности своей группировки и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным Змей рассказал о 28 днях в районе Берховского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Российский офицер добавил, что самые яркие эмоции он испытал, когда русские уничтожали войска «Кракена».

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#плен
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Назван срок поставки истребителей F-16 Киеву
Standard: первые истребители F-16 могут появиться у ВСУ через нескольких недель
12 мая 2024, 04:46

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель, передает британская газета Standard.
По данным издания, первые истребители должны быть поставлены на Украину в июне или июле. Источники издания не сообщили, какая страна предоставит Киеву истребители к этому сроку.

В апреле старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк заявил, что F-16, которые получит Киев, не снизят эффективность российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Российские самолеты сбрасывают планирующие бомбы вдали от линии соприкосновения, вынуждая пилотов F-16 залетать в пределы досягаемости систем ПВО.

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#киев
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Началась эвакуация жителей Харьковской области
12 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

С 10 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуировали 970 человек, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Отмечается, что областная полиция эвакуировала мирных жителей из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российской армии «Север» захватили пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Министерства обороны РФ, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

10 мая украинские власти сообщили о начале эвакуации соседних населенных пунктов из Волчанске в Харьковской области. По сообщениям, из города были эвакуированы все дети, а большинство населения покинуло на личном автотранспорте.

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На Украине взволновались из-ситуации на фронте
Мосийчук: ВС РФ за день взяли под контроль 30 кв. км в Харьковской области
12 мая 2024, 03:51

Фото: iStock/aapsky

Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров в Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
По его словам, территория Харьковской области, занятая российскими войсками год назад, была разминирована. Он отметил, что войска продвигаются к центру области. Политик подчеркнул, что ответственность за это лежит на нынешних украинских властях.

«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», – заявил Мосийчук.

Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопросы о том, какие резервы подготовили российские военные.

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В России раскрыли потери Украины в ходе СВО
Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО – около 700 тыс. человек
11 мая 2024, 23:56

Liudmila Chernetska

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 000 человек.

«Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать – погибают», – сказал он.

Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России.

«Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери», – сказал он.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании чудо-оружия, способного победить Россию в конфликте с Киевом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рамзан кадыров
#киев
#россия
#владимир путин
#украина
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В Харькове прогремел взрыв
Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв
11 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/trikolor

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – написал Терехов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска захватили пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным ведомства, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Наступление российских войск на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопрос о том, сколько резервов россияне подготовили для наступления.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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