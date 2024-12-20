Депутаты Рады разбежались после ударов по Киеву

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Депутаты Верховной рады отреагировали на удары российских военных по пункту управления Службы безопасности Украины в Киеве. Они почти полностью пропустили очередное заседание парламента.
О спрятавшихся и разбежавшихся коллегах сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко*. В своём телеграм-канале он написал, что на очередную сессию явились только 10% от депутатского корпуса.
Сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по различным объектам на территории Украины. В числе целей оказался пункт управления Службы безопасности Украины. Также было поражено конструкторское бюро «Луч» в Киеве, занимающееся разработкой ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха».
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«Из 450 мест в парламенте было занято только 45. Мощно», — с иронией отметил парламентарий.
Сегодня российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по различным объектам на территории Украины. В числе целей оказался пункт управления Службы безопасности Украины. Также было поражено конструкторское бюро «Луч» в Киеве, занимающееся разработкой ракетных комплексов «Нептун» и крылатых ракет РСЗО «Ольха».
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Александр Бойцов