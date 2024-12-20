Воздушная тревога по всей Украине, ожидается запуск «Орешника»

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Во всех областях Украины объявили баллистическую опасность. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Украинские паблики предполагают, что может произойти запуск "Орешника" — из-за угрозы баллистики, которую объявили одновременно во всех областях», — говорится в Telegram-канале издания.
Мониторинговые ресурсы сообщают об активности на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, откуда 21 ноября был произведен пуск ракеты «Орешник» по Украине. Также есть информация, что воздушное пространство над полигоном закрыто.
Официально такая угроза не подтверждалась.
Ранее сообщалось, что армия России нанесла групповой удар по пункту управления СБУ в Киеве в ответ на ракетный удар ВСУ по Ростовской области.
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