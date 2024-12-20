При ударе ВС РФ по управлению СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ

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Высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб погибли при российском ударе по управлению СБУ в Киеве утром 20 декабря. Об этом сообщил пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
Киевляне пишут, что среди военных и руководства города какая-то истерика. По слухам, погибло несколько высоких чинов армейских и спецслужбистов. Также говорят о гибели трех высоких чинов из ТЦК», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
По его словам, некоторые источники утверждают, что в Киеве ищут некую группу военных, которые якобы работают на Россию, а сегодняшний удар по пункту управления СБУ удалось совершить по их наводке.
Кроме того, Лебедев написал, что не все погибшие, погибли от прилета, по непроверенным данным, несколько военных были застрелены.
«Я понимаю, что это все непроверенные данные, но не исключаю, что в День работника органов государственной безопасности Российской Федерации, таким образом был передан «привет» от серьезной военной агентуры», — заключил Лебедев.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило о нанесении группового удара оружием большой дальности в ответ на обстрел ВСУ шестью оперативно-тактическими американскими ракетами ATACMS и четырьмя британскими крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow предприятия «Комбинат Каменский» в Ростовской области.
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