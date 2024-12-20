Ответы ВС РФ на удары вглубь России будут каждый раз – Песков

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Ответы российских войск на удары вглубь территории России будут производиться каждый раз, о чём неоднократно предупреждал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля отметил, что такие удары действительно наносятся в ответ на обстрелы российской территории дальнобойным оружием, как и говорил президент. Так будет продолжаться и дальше.
Таким образом Песков прокомментировал вопрос о том, можно ли интерпретировать вызов Путиным Запада на дуэль как шутку или предупреждение.
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Анастасия Чинкова