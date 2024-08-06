ВСУ бегут из окружения на востоке Нью-Йорка и несут большие потери

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Украинские войска пытаются сбежать из окружения, в которое они попали на востоке села Нью-Йорк на горловском направлении. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет ТАСС. При попытке бегства ВСУ несут большие потери.
«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — приводят в агентстве слова собеседника.Ранее сообщалось, что подразделения трех украинских бригад оказались в российском окружении в селе Желанное на покровском направлении.
«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.По его словам, украинские военные используют большое число беспилотников, чтобы исправить положение. Однако эти попытки остаются безуспешными из-за работы российских РЭБ.
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