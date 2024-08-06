Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Боевики 41-й механизированной бригады ВСУ, которых перебросили из Часов Яра под Торецк прям перед наступление ВС РФ, сдали позиции за считанные дни из-за бессмысленных приказов от начальства и незнания местности. Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских военных.
По данным издания, солдаты еще в мае говорили руководству, что до позиций под Торецком скоро доберутся ВС РФ, и просили не проводить ротацию в критический момент, однако к ним не прислушались. Через два дня после окончания ротации, по словам военных, позиции атаковали российские войска.
Старший лейтенант Евгений Строкан во время интервью NYT заявил, что из-за бессмысленных приказов командира ВСУ несли потери, а «позиции, удерживавшиеся годами, пали за несколько дней».
Читайте также:
ВСУ бегут из окружения на востоке Нью-Йорка и несут большие потери
Украинский пленный Хавтура: в ВСУ мобилизуют даже больных эпилепсией
Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости
«Почти сразу стало ясно, что 41-я не готова оборонять Торецк, поскольку не знает местности, заявили солдаты из нескольких батальонов в интервью и публичных заявлениях. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал неясные приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку угроз», — указано в материале.
Старший лейтенант Евгений Строкан во время интервью NYT заявил, что из-за бессмысленных приказов командира ВСУ несли потери, а «позиции, удерживавшиеся годами, пали за несколько дней».
Читайте также:
ВСУ бегут из окружения на востоке Нью-Йорка и несут большие потери
Украинский пленный Хавтура: в ВСУ мобилизуют даже больных эпилепсией
Офицер ВСУ: украинские военные отказываются идти на передовую из-за усталости
Данил Пономарев