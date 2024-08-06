Военные ВСУ объяснили причины потери контроля под Торецком

Боевики 41-й механизированной бригады ВСУ, которых перебросили из Часов Яра под Торецк прям перед наступление ВС РФ, сдали позиции за считанные дни из-за бессмысленных приказов от начальства и незнания местности. Об этом пишет New York Times со ссылкой на украинских военных.