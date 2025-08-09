«Дерзкий план»: Украина может устроить масштабный теракт перед встречей Путина и Трампа

09 августа 2025, 20:13

Крапивник: Украина может устроить теракт перед встречей Путина и Трампа

Фото: iStock/Silent_GOS

Главком ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью анонсировал проведение «дерзких» операций против России. Заявление было сделано на фоне организации предстоящей встречи президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.