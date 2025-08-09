«Дерзкий план»: Украина может устроить масштабный теракт перед встречей Путина и Трампа
Главком ВСУ Александр Сырский в недавнем интервью анонсировал проведение «дерзких» операций против России. Заявление было сделано на фоне организации предстоящей встречи президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.
Военный эксперт Станислав Крапивник в интервью «МК» предположил, что под «дерзкими операциями» киевский режим может подразумевать проведение масштабных терактов против гражданского населения России.
По его словам, такие действия могут быть организованы за несколько дней до саммита с целью дестабилизации обстановки.
Эксперты отмечают, что подобные сценарии способны значительно осложнить международные переговоры и усугубить напряжённость в регионе.
