Операторы дронов ВС РФ вынудили спецназ ВСУ уйти с Запорожского направления
Операторы ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России на Запорожском направлении значительно осложнили действия спецназа ВСУ. Благодаря точным ударам и эффективным разведывательным операциям, российские военные лишили противника возможности использовать спецназ на одном из ключевых участков фронта.
Как сообщает РИА Новости, спецназ ВСУ был вынужден отступить с запорожского направления под давлением атак российских дронов. Командир российской дивизии отметил, что бойцы различных подразделений спецназа и национальной гвардии Украины неоднократно попадали в засады в районах Работино и Белогорье, где понесли значительные потери.
Кроме того, российские беспилотники наносили удары по военному аэродрому и пунктам управления противника, дополнительно дезорганизуя их действия на линии фронта.
Читайте также: