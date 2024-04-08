Дерзкий штурм: Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Ивановские десантники штурмом взяли опорный пункт украинских боевиков на окраинах населенного пункта Часов Яр, сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города в результате воздушной разведки.
В рамках боевой задачи штурмовые группы парашютно-десантного батальона, экипировались, проверили оружие, закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, а затем выдвинулись в район ожидания.
После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии бойцы смогли подойти к позициям ВСУ с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники, стремительно овладели позициями противника с помощью всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручных осколочных гранат.
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В рамках боевой задачи штурмовые группы парашютно-десантного батальона, экипировались, проверили оружие, закрепили флаги России и Воздушно-десантных войск на боевые машины десанта, а затем выдвинулись в район ожидания.
После нанесения огневого поражения ударами авиации и огнем артиллерии бойцы смогли подойти к позициям ВСУ с нескольких направлений, где штурмовые группы под прикрытием бронетехники, стремительно овладели позициями противника с помощью всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручных осколочных гранат.
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Алёна Самарева