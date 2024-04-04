ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей

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Командование ВСУ превращает Часов Яр в сплошной укрепрайон, несмотря на то, что в городе остаются мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в центре города почти нет зданий, которые бы не использовали украинские боевики в военных целях.
При этом он отметил, что украинские боевики размещают артиллерийские и зенитные системы в спальных районах города, где ещё остаются мирные жители.
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«В подвальных помещениях админзданий оборудованы склады РАВ, ПУ и полевые госпитали. Детский сад «Чайка» и отделение банка используются боевиками как пункт временной дислокации ВФУ», — написал Марочко в своём Telegram-канале.
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Элина Позднякова