Опубликовано видео прорыва российских войск к Часов Яру

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Российские военные прорвались к Часов Яру в ДНР. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Согласно сообщению, бойцы 98 дивизии ВДВ прорвались к городу и даже смогли зайти на его окраину. Часть пригорода перешла в серую зону.
При этом уточняется, что штурм Часов Яра проводится при поддержке самолёты Су-25.
Утром пятого апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что армия России вошла в пригород Часов Яра, однако ВСУ за год успели создать там серьезные укрепления и минные заграждения.
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«Вероятно на кадрах разведка боем, на которой десант хорошо прощупал оборону врага и смог продвинуться. На видео прорыв под огнём врага, высадка десанта и захват передовой линии обороны ВСУ», — говорится в сообщении военкоров.
Утром пятого апреля советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что армия России вошла в пригород Часов Яра, однако ВСУ за год успели создать там серьезные укрепления и минные заграждения.
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Элина Позднякова