Военный эксперт Меркурис: ВС РФ обрушат оборону ВСУ и возьмут Часов Яр

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Российские войска вполне способны обрушить оборону Вооружённых сил Украины в районе Часов Яра. После этого они без проблем займут город.
Такое предположение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube. Он отметил, что события развиваются всё более быстрыми темпами. Если само взятие города может быть долгим и затяжным, но когда войска РФ выйдут к окраинам Часов Яра, то обрушение украинской обороны произойдёт очень быстро, считает эксперт.
По мнению Меркуриса, положение ВСУ осложнено тем, что из-за канала украинцам очень затруднительно перебрасывать войска на этот участок боевых действий. Он пояснил, что в этом случае украинские части оказываются на открытой местности и становятся удобной мишенью для российской авиации, артиллерии и беспилотников.
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