Военный эксперт Меркурис: ВС РФ обрушат оборону ВСУ и возьмут Часов Яр

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника на Северском направлении. Тактического успеха также удалось достичь российской армии на Донецком направлении. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где перешли в контратаку ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».