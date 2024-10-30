Десант предотвратил попытку прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области

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Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» тульских десантников предотвратили попытку прорыва украинской бронетехники в Глушковский район Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации МО РФ, артиллерийские расчеты тульского соединения Воздушно-десантных войск ежедневно выполняют задачи по уничтожению живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины, пытающихся прорваться в Глушковский район Курской области со стороны Украины.
Как сообщили в оборонном ведомстве, расчеты беспилотников обнаружили украинскую технику, направлявшуюся к российским оборонительным позициям. Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» открыли огонь с закрытых позиций и уничтожили украинские машины.
По данным Минобороны, в результате этого противник потерял несколько единиц бронетехники как советского, так и западного производства.
Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам регион.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки на курском направлении украинские военные потеряли свыше 400 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.
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Как сообщили в оборонном ведомстве, расчеты беспилотников обнаружили украинскую технику, направлявшуюся к российским оборонительным позициям. Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» открыли огонь с закрытых позиций и уничтожили украинские машины.
По данным Минобороны, в результате этого противник потерял несколько единиц бронетехники как советского, так и западного производства.
Напомним, что ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам регион.
Ранее стало известно, что за минувшие сутки на курском направлении украинские военные потеряли свыше 400 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.
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Дарья Осипова