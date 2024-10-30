На Западе назвали условие, при котором может начаться ядерная война

Британский политолог и журналист Анатоль Ливен отметил, что если Соединенные Штаты не заставят Киев согласиться на компромисс с РФ, это может не только привести к поражению Украины, но и поставить США перед трудным выбором — стоит ли им инициировать ядерный конфликт. Свое мнение писатель высказал в статье для журнала The Nation, информирует РИА Новости.