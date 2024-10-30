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Британский политолог и журналист Анатоль Ливен отметил, что если Соединенные Штаты не заставят Киев согласиться на компромисс с РФ, это может не только привести к поражению Украины, но и поставить США перед трудным выбором — стоит ли им инициировать ядерный конфликт. Свое мнение писатель высказал в статье для журнала The Nation, информирует РИА Новости.
«Если следующая администрация США не примет этот курс, то существует серьезный риск того, что украинская армия в конечном итоге рухнет. Вашингтон окажется перед выбором: признать серьезное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть — или даже обеспечить — ядерную войну с Россией», — пояснил он.
Политолог отметил, что Америке необходимо смириться с тем фактом, что они не способны теми же темпами обеспечивать поддержку киевскому режиму и добавил, что альтернативы у них нет.
Автор подчеркнул, что, несмотря на стремление США укрепить переговорные позиции Украины, само начало переговорного процесса будет означать неизбежное согласие на основные условия, выдвинутые Российской Федерацией.
В июне российский лидер Владимир Путин предложил мирное урегулирование конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также упомянул необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.
Однако после атаки ВСУ на Курскую область Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.
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Дарья Осипова