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Раненый боец пронес сослуживца 1,5 километра, эвакуируя его с линии фронта

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российский военнослужащий с позывным «Филя» из 3-й армии группировки войск "Юг" совершил героический поступок, пронеся своего раненого товарища более полутора километров, чтобы вывести его из-под огня и доставить к медикам.
Об этом рассказал врач-рентгенолог с позывным «Дефен».

«Боец вытаскивал своего друга, с которым они находились в одном бою на артемовском направлении. Его товарища ранило, и наш парень, несмотря на собственные травмы, наложил ему шины, поднял его вместе с бронежилетом и вооружением, и понес 1,5 километра, получив при этом травму позвоночника», — рассказал медик.


По словам врача, спасителю оказана вся необходимая помощь, и он вскоре сможет вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.

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Жительница Курской области погибла, спасая дочь во время обстрела ВСУ
30 октября 2024, 06:39

Фото: istock/Lullaby Images

Жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Кадры допроса оказались в распоряжении РИА Новости.
Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. Сначала атаки были редкими, но с 2023 года стали происходить ежедневно, а в 2024 году — и днем, и ночью. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая террористический акт и убийство, в связи с регулярными нападениями на приграничные районы Курской области. Также зафиксированы случаи целенаправленных атак ВСУ с использованием FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей.

По данным Минобороны, украинская сторона уже потеряла свыше 27 тысяч военных на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия Киева, подчеркнув, что неизбирательные обстрелы по гражданским объектам будут иметь ответные меры.

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Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным
30 октября 2024, 06:05

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе пострадали украинские пленные, удерживаемые там.
В своем Telegram-канале глава Чечни отметил, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, однако есть погибшие и раненые среди украинских солдат, которые находились там под стражей.

Кадыров подчеркнул, что Киев своими действиями «губит собственных солдат», и выступил с призывом к украинским властям осознать последствия подобных атак. Он также заявил, что это нападение лишь укрепит решимость чеченских бойцов и предрек «жесткое возмездие» украинским военным.

Во вторник Кадыров сообщил, что в результате атаки дронов крыша одного из пустующих зданий университета спецназа была повреждена. Жертв среди гражданского и военного персонала не зафиксировано, и все службы учреждения работают в штатном режиме.

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ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
30 октября 2024, 02:25

Украинские силы использовали тактику «тихой атаки» с применением дрона-камикадзе для удара по автобусу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, при атаке беспилотник отключил винты, что позволило ему «камнем» упасть на цель, тем самым обойдя систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Украина применила тактику "тихой атаки", подняв дрон и выключив винты, он просто упал на автобус. К сожалению, РЭБ в этот раз не сработал. В результате атаки
погиб один человек, ещё двое получили ранения», — рассказал Приходько.
Мэр также отметил, что город находится под постоянными атаками дронов, количество которых варьируется от 20 до 40 в сутки, что приводит к значительным потерям среди гражданского населения.

Горловка, один из крупнейших городов ДНР, находится в 50 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается ударам украинских беспилотников.

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Депутат Журавлёв раскрыл истинную причину признания армии РФ сильнейшей
Депутат Журавлёв: Мужество российских солдат сделало армию РФ сильнейшей
29 октября 2024, 20:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат.
«Сложно определить критерии, по которым армии мира оценивает бульварное американское издание, но точно можно сказать, что по боевому опыту Вооруженным силам РФ сейчас точно нет равных. Авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться», — прояснил в беседе с NEWS.ru Журавлёв.

Ранее завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.

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Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе
Кадыров: здание университета спецназа в Гудермесе восстановят в ближайшее время
29 октября 2024, 20:29

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, повреждённое в результате атаки украинского беспилотника. Об этом глава республики сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, здание получило незначительные повреждения. Ответственным лицам на месте были даны поручения по восстановлению здания. Ремонт планируется провести в кратчайшие сроки.

Ранее в этот день Кадыров сообщил, что в 6:30 украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. В результате повреждения получила крыша пустующего здания. Вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших в результате атаки нет.

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#университет
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В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества
29 октября 2024, 20:26

Фото: сайт КСВО в МО

В Орехово-Зуеве проведут областное мероприятие «Душой и сердцем с Комитетом», посвящённое двухлетию создания в регионе Комитета семей воинов Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области».
«На мероприятии будут присутствовать представители администрации Орехово-Зуевского городского округа, руководители муниципальных штабов КСВО, участники специальной военной операции и их семьи», – говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 23 ноября в полдень по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, д.9А, Центр культуры и досуга «Мечта».

Региональное отделение КСВО в Подмосковье начали формировать в 2023 году. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений и общественных деятелей.

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#сво
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Гребец сборной Украины из полка «Азов» ликвидирован в зоне СВО
В зоне СВО ликвидировали гребца сборной Украины Даниила Егорова
29 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/Iryna Imago

В зоне СВО ликвидировали члена сборной Украины по академической гребле Даниила Егорова. Об этом пресс-служба украинского Министерства молодёжи и спорта сообщает в своём Telegram-канале.
Отмечается, что боец погиб 28 октября в районе населённого пункта Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он состоял в рядах полка «Азов»*, куда вступил сразу после начала СВО.

Даниил Егоров был бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 2017 года. Также он был вице-чемпионом первенства континента до 23 лет в 2019 году.

Спортсмен погиб в возрасте 24 лет.

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*признан террористической организацией и запрещён на территории России
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Политолог посчитал срок окончания боёв за Курскую область и новые регионы РФ
Политолог Марков: бои под Курском и в новых регионах завершатся летом 2025 года
29 октября 2024, 19:17

Фото: iStock/razihusin

Боевые действия за территории Курской области и новых российских регионов завершатся, по предварительным оценкам, летом 2025 года. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
В опубликованном посте сказано, что такие выводы сделаны после проведения расчётов темпов освобождения указанных территорий и при учёте оставшихся под контролем ВСУ земель. Также политолог делал поправку на геометрическую прогрессию в наступлении ВС РФ.

Марков объяснил, что при расчётах важно учитывать как арифметическую прогрессию, то есть линейную скорость наступления, так и геометрическую прогрессию, то есть скорость наступления и ускорение наступления. Прикинув значения последнего расчёта политолог пришёл к выводу, что освобождение Курской области и новых регионов России произойдёт примерно летом 2025 года.

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#сво
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#политолог
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MWM: ВСУ потеряли две трети переданных Киеву танков Abrams
29 октября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/dr_evil

Украинские войска несут значительные потери в боевой технике в ходе противостояния с Россией. Например, российские военные вывели из строя уже две трети переданных Украине танков M1A1 SA Abrams производства США.
Потери бронированных машин этой модели оценили аналитики американского журнала Military Watch Magazine. В публикации обращается внимание на захват российскими бойцами очередного Abrams 47-й механизированной бригады ВСУ неподалёку от Покровска. Авторы материала отмечают, что уже несколько танков M1A1 стали трофеями российской армии. Большинство же этих машин уничтожено либо выведено из строя.

Всего на Украину был отправлен 31 танк Abrams, пишут авторы статьи. Более 20 из них уничтожены, выведены из строя либо захвачены неповреждёнными, что ещё хуже. Эксперты отмечают, что чаще всего эти танки были поражены управляемыми артиллерийскими снарядами либо дронами-камикадзе.

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#эксперты
#всу
#сша
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