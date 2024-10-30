Раненый боец пронес сослуживца 1,5 километра, эвакуируя его с линии фронта

Фото: istock/Aleksandr Golubev
Российский военнослужащий с позывным «Филя» из 3-й армии группировки войск "Юг" совершил героический поступок, пронеся своего раненого товарища более полутора километров, чтобы вывести его из-под огня и доставить к медикам.
Об этом рассказал врач-рентгенолог с позывным «Дефен».
По словам врача, спасителю оказана вся необходимая помощь, и он вскоре сможет вернуться в строй.
Ранее сообщалось, что жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.
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«Боец вытаскивал своего друга, с которым они находились в одном бою на артемовском направлении. Его товарища ранило, и наш парень, несмотря на собственные травмы, наложил ему шины, поднял его вместе с бронежилетом и вооружением, и понес 1,5 километра, получив при этом травму позвоночника», — рассказал медик.
По словам врача, спасителю оказана вся необходимая помощь, и он вскоре сможет вернуться в строй.
Ранее сообщалось, что жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.
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Елена Перлова