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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 7 регионами РФ 23 БПЛА ВСУ
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 23 БПЛА над 7 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Смоленской, по три — над территориями Орловской и Брянской областей, пять — над территорией Курской, а также один — над территорией Белгородской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее на Западе назвали условие, при котором может начаться ядерная война. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, как увеличить выплаты к пенсии
Экономист Беляев: способ увеличить выплаты к пенсии — вести банковский вклад
30 октября 2024, 07:54

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Об этом информирует «Лента.ру».
Он рекомендует начать с открытия банковского вклада или участия в негосударственном пенсионном фонде. Беляев также акцентирует внимание на необходимости рационального подхода к расходам, предостерегая от жизни в некомфортных условиях только ради будущей пенсии.

По его мнению, банковский вклад является одним из самых простых способов накопления, особенно если учесть страховые продукты для финансовой защиты в случае болезни или несчастного случая. Эксперт также советует рассмотреть возможность софинансирования со стороны государства для дополнительной защиты будущих пенсионных накоплений.

Ранее стало известно, что с января 2025 года российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию. Глава Социального фонда России Сергей Чирков уточнил, что в России пенсия выплачивается досрочно тем, у кого график начинается в начале января. Эти люди получат проиндексированные пенсии уже в декабре.

До этого появилась информация, что с ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсионеры
#эксперт
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На Западе назвали условие, при котором может начаться ядерная война
Политолог Ливен: США придется выбирать между Украиной и ядерной войной
30 октября 2024, 07:26

Фото: iStock/RomoloTavani

Британский политолог и журналист Анатоль Ливен отметил, что если Соединенные Штаты не заставят Киев согласиться на компромисс с РФ, это может не только привести к поражению Украины, но и поставить США перед трудным выбором — стоит ли им инициировать ядерный конфликт. Свое мнение писатель высказал в статье для журнала The Nation, информирует РИА Новости.
«Если следующая администрация США не примет этот курс, то существует серьезный риск того, что украинская армия в конечном итоге рухнет. Вашингтон окажется перед выбором: признать серьезное поражение Украины или вмешаться напрямую и рискнуть — или даже обеспечить — ядерную войну с Россией», — пояснил он.

Политолог отметил, что Америке необходимо смириться с тем фактом, что они не способны теми же темпами обеспечивать поддержку киевскому режиму и добавил, что альтернативы у них нет.

Автор подчеркнул, что, несмотря на стремление США укрепить переговорные позиции Украины, само начало переговорного процесса будет означать неизбежное согласие на основные условия, выдвинутые Российской Федерацией.

В июне российский лидер Владимир Путин предложил мирное урегулирование конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также упомянул необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России.

Однако после атаки ВСУ на Курскую область Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

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#сша
#армия
#всу
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Раненый боец пронес сослуживца 1,5 километра, эвакуируя его с линии фронта
30 октября 2024, 06:48

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Российский военнослужащий с позывным «Филя» из 3-й армии группировки войск "Юг" совершил героический поступок, пронеся своего раненого товарища более полутора километров, чтобы вывести его из-под огня и доставить к медикам.
Об этом рассказал врач-рентгенолог с позывным «Дефен».

«Боец вытаскивал своего друга, с которым они находились в одном бою на артемовском направлении. Его товарища ранило, и наш парень, несмотря на собственные травмы, наложил ему шины, поднял его вместе с бронежилетом и вооружением, и понес 1,5 километра, получив при этом травму позвоночника», — рассказал медик.
По словам врача, спасителю оказана вся необходимая помощь, и он вскоре сможет вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.

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Жительница Курской области погибла, спасая дочь во время обстрела ВСУ
30 октября 2024, 06:39

Фото: istock/Lullaby Images

Жительница Курской области погибла, прикрывая свою дочь во время обстрела жилого дома украинскими силами, сообщила свидетельница, мать подруги погибшей, на допросе у военных следователей СК РФ. Кадры допроса оказались в распоряжении РИА Новости.
Свидетельница рассказала, что обстрелы поселка Теткино со стороны ВСУ начались в мае 2022 года. Сначала атаки были редкими, но с 2023 года стали происходить ежедневно, а в 2024 году — и днем, и ночью. В момент атаки, по словам женщины, в квартиру погибшей подруги прилетел снаряд. Женщина закрыла своим телом дочь, погибнув на месте, но защитив ребенка.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая террористический акт и убийство, в связи с регулярными нападениями на приграничные районы Курской области. Также зафиксированы случаи целенаправленных атак ВСУ с использованием FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов против мирных жителей.

По данным Минобороны, украинская сторона уже потеряла свыше 27 тысяч военных на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия Киева, подчеркнув, что неизбирательные обстрелы по гражданским объектам будут иметь ответные меры.

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Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе пришелся по украинским пленным
30 октября 2024, 06:05

Фото: Сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе пострадали украинские пленные, удерживаемые там.
В своем Telegram-канале глава Чечни отметил, что среди сотрудников и учащихся университета жертв нет, однако есть погибшие и раненые среди украинских солдат, которые находились там под стражей.

Кадыров подчеркнул, что Киев своими действиями «губит собственных солдат», и выступил с призывом к украинским властям осознать последствия подобных атак. Он также заявил, что это нападение лишь укрепит решимость чеченских бойцов и предрек «жесткое возмездие» украинским военным.

Во вторник Кадыров сообщил, что в результате атаки дронов крыша одного из пустующих зданий университета спецназа была повреждена. Жертв среди гражданского и военного персонала не зафиксировано, и все службы учреждения работают в штатном режиме.

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ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке
30 октября 2024, 02:25

Украинские силы использовали тактику «тихой атаки» с применением дрона-камикадзе для удара по автобусу в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
По его словам, при атаке беспилотник отключил винты, что позволило ему «камнем» упасть на цель, тем самым обойдя систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Украина применила тактику "тихой атаки", подняв дрон и выключив винты, он просто упал на автобус. К сожалению, РЭБ в этот раз не сработал. В результате атаки
погиб один человек, ещё двое получили ранения», — рассказал Приходько.
Мэр также отметил, что город находится под постоянными атаками дронов, количество которых варьируется от 20 до 40 в сутки, что приводит к значительным потерям среди гражданского населения.

Горловка, один из крупнейших городов ДНР, находится в 50 километрах к северу от Донецка и регулярно подвергается ударам украинских беспилотников.

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Депутат Журавлёв раскрыл истинную причину признания армии РФ сильнейшей
Депутат Журавлёв: Мужество российских солдат сделало армию РФ сильнейшей
29 октября 2024, 20:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что армия нашей страна признана сильнейшей в мире благодаря мужество российских солдат.
«Сложно определить критерии, по которым армии мира оценивает бульварное американское издание, но точно можно сказать, что по боевому опыту Вооруженным силам РФ сейчас точно нет равных. Авторство военных побед вовсе не за образцами оружия, оно принадлежит воле и мужеству российских солдат, с которыми действительно мало кто на планете может сравниться», — прояснил в беседе с NEWS.ru Журавлёв.

Ранее завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.

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#рф
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#россия
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Кадыров посетил атакованный дроном ВСУ университет спецназа в Гудермесе
Кадыров: здание университета спецназа в Гудермесе восстановят в ближайшее время
29 октября 2024, 20:29

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, повреждённое в результате атаки украинского беспилотника. Об этом глава республики сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, здание получило незначительные повреждения. Ответственным лицам на месте были даны поручения по восстановлению здания. Ремонт планируется провести в кратчайшие сроки.

Ранее в этот день Кадыров сообщил, что в 6:30 украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа в чеченском Гудермесе. В результате повреждения получила крыша пустующего здания. Вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Пострадавших в результате атаки нет.

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В Подмосковье отметят вторую годовщину создания Комитета семей воинов Отечества
29 октября 2024, 20:26

Фото: сайт КСВО в МО

В Орехово-Зуеве проведут областное мероприятие «Душой и сердцем с Комитетом», посвящённое двухлетию создания в регионе Комитета семей воинов Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Комитет семей воинов Отечества Московской области».
«На мероприятии будут присутствовать представители администрации Орехово-Зуевского городского округа, руководители муниципальных штабов КСВО, участники специальной военной операции и их семьи», – говорится в сообщении.
Мероприятие состоится 23 ноября в полдень по адресу: Орехово-Зуево, улица Набережная, д.9А, Центр культуры и досуга «Мечта».

Региональное отделение КСВО в Подмосковье начали формировать в 2023 году. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений и общественных деятелей.

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