Десантник Корнет спас сослуживца от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр
Десантник ВС РФ с позывным Корнет спас сослуживца от двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десяти FPV-дронов в ходе сражений за Часов Яр, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, его сослуживец получил серьезную рану.
«Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили… Было две «Бабы-яги», и я два часа возле дерева «танцевал»... и порядка десяти FPV», — поделился российский боец.
Сам Корнет при спасении сослуживца получил ранение правой ноги.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.