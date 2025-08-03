Десантник Корнет спас сослуживца от десятка БПЛА во время боев за Часов Яр

03 августа 2025, 17:41

Фото: iStock/zim286

Десантник ВС РФ с позывным Корнет спас сослуживца от двух гексакоптеров «Баба-яга» и более десяти FPV-дронов в ходе сражений за Часов Яр, передает РИА Новости.





По словам военнослужащего, его сослуживец получил серьезную рану.





«Я пытался весь удар принять на себя, чтобы они его не добили… Было две «Бабы-яги», и я два часа возле дерева «танцевал»... и порядка десяти FPV», — поделился российский боец.

